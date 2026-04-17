Fiorini tra crescita e ambizioni cerca il suo spazio tra le grandi della marcia mondiale

"Mi sono trasferita a Milano a settembre 2024 e da maggio 2025 sono seguita da Alessandro Gandellini. È stato un cambiamento importante sotto molti aspetti. È cambiato il modo di lavorare, gli allenamenti sono diventati più strutturati e intensi, con un approccio diverso sia dal punto di vista atletico che muscolare, quindi una preparazione più completa a 360 gradi. Ma il cambiamento più grande è stato soprattutto mentale. Il fatto che lui sia stato atleta mi ha aiutata molto, perché riesce a darmi consigli pratici e concreti e soprattutto mi ha trasmesso convinzione nel lavoro che facciamo. Questo mi ha permesso di acquisire più consapevolezza e sicurezza, oltre a una maggiore tranquillità nell’affrontare le gare. In più ho la fortuna di allenarmi al campo Pino Dordoni di Sesto San Giovanni, dove è presente anche Roberto Vanzillotta, una figura importante che ci dà spesso consigli utili e che rappresenta un ulteriore punto di riferimento. Tutti questi aspetti, messi insieme, sono dei tasselli che hanno contribuito al mio miglioramento. Sono magari cose che dall’esterno si vedono meno, ma che per me fanno la differenza, soprattutto in termini di serenità e sicurezza in quello che faccio."