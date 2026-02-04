Ducati debutta sulla neve firmando con Kappa una collezione da sci in edizione limitata
Pantalone tecnico, giacca imbottita, smanicato, pile, giacca softshell e una selezione di accessori per gli appassionati che ricercano uno stile riconoscibile anche sulla neve
© Ufficio Stampa
In un momento in cui lo sport invernale è al centro dell'attenzione, Ducati amplia il proprio orizzonte scegliendo di affiancarsi a Kappa, brand con una lunga tradizione nello sportswear tecnico. Un incontro tra due realtà accomunate da una visione condivisa dello sport, da cui nasce una capsule da sci in edizione limitata pensata per chi alla passione per le due ruote affianca quella per la montagna e la vita outdoor.
La capsule Kappa x Ducati trasferisce l'attitudine Ducati nel mondo dello sci attraverso un total look tecnico e distintivo, sviluppato per garantire prestazioni elevate e stile anche sulla neve.
© Ufficio Stampa
Un'esclusiva collaborazione che unisce design italiano e DNA sportivo, composta da pantalone da sci, giacca imbottita, smanicato, pile, giacca softshell e una selezione di accessori, tra cui cappellino e fascetta. I capi si caratterizzano per un'estetica decisa e per soluzioni tecniche ispirate al motorsport, come la fascia di rinforzo sotto la giacca da sci, sviluppata secondo gli stessi principi di protezione delle giacche da moto, e gli inserti rinforzati sulle ginocchia del pantalone. Dettagli progettati per migliorare resistenza, comfort e libertà di movimento, mantenendo uno stile immediatamente riconoscibile.
© Ufficio Stampa
Alessandro Cicognani, Licensing & Corporate Partnership Director di Ducati: “Gli sport invernali stanno vivendo un'attenzione straordinaria nel nostro Paese e volevamo celebrare questa importante stagione esplorando un mondo che sentiamo profondamente affine ai nostri valori. Abbiamo scelto di affiancarci a Kappa, brand storico italiano da anni stabilmente presente sul podio delle gare del Campionato del Mondo di sci, che vanta una competenza riconosciuta nello sportswear tecnico non solo per i professionisti, ma anche per tutti gli amanti di questa disciplina. Del resto, molti Ducatisti condividono questa passione e una visione dello sport fatta di ricerca della performance e desiderio di vivere ogni momento con intensità e autenticità. Con questa capsule vogliamo parlare proprio a loro, estendendo l'esperienza Ducati anche sulle piste innevate. Siamo felici che non solo i nostri tifosi, ma anche tutti coloro che visiteranno il nostro Paese in queste settimane possano scoprire la collezione Ducati nei negozi monomarca Kappa® delle principali località sciistiche italiane, tra cui anche quelle che fra pochi giorni saliranno alla ribalta di tutto il pubblico mondiale, quali Cortina d'Ampezzo, Bormio e Livigno.”
Alessandro Boglione, CEO del Gruppo BasicNet, dichiara: “Lavorare con Ducati rappresenta un traguardo di grande valore per noi. È l'incontro tra due mondi che, pur appartenendo a discipline diverse, condividono gli stessi valori: passione, adrenalina, performance e innovazione tecnologica. Ducati è un punto di riferimento globale nel motorsport e rappresenta l'eccellenza tecnologica italiana nel mondo: noi di Kappa siamo orgogliosi di affiancarci a un brand iconico di questo calibro. Questa collaborazione nel mondo dello sci esprime al meglio il DNA tecnico di Kappa® e la nostra vocazione a interpretare lo sport ai massimi livelli."
Kappa x Ducati è disponibile in limited edition su kappa.com, shop.ducati.it e nei negozi a insegna Kappa.
© Ufficio Stampa