Ducati debutta sulla neve firmando con Kappa una collezione da sci in edizione limitata

Alessandro Cicognani, Licensing & Corporate Partnership Director di Ducati: “Gli sport invernali stanno vivendo un'attenzione straordinaria nel nostro Paese e volevamo celebrare questa importante stagione esplorando un mondo che sentiamo profondamente affine ai nostri valori. Abbiamo scelto di affiancarci a Kappa, brand storico italiano da anni stabilmente presente sul podio delle gare del Campionato del Mondo di sci, che vanta una competenza riconosciuta nello sportswear tecnico non solo per i professionisti, ma anche per tutti gli amanti di questa disciplina. Del resto, molti Ducatisti condividono questa passione e una visione dello sport fatta di ricerca della performance e desiderio di vivere ogni momento con intensità e autenticità. Con questa capsule vogliamo parlare proprio a loro, estendendo l'esperienza Ducati anche sulle piste innevate. Siamo felici che non solo i nostri tifosi, ma anche tutti coloro che visiteranno il nostro Paese in queste settimane possano scoprire la collezione Ducati nei negozi monomarca Kappa® delle principali località sciistiche italiane, tra cui anche quelle che fra pochi giorni saliranno alla ribalta di tutto il pubblico mondiale, quali Cortina d'Ampezzo, Bormio e Livigno.”