Haaland in vacanza in Sicilia, tra moda e relax al mare

Dopo le fatiche dei Mondiali Erling Haaland ha scelto la Sicilia per la sua prima vacanza. L'attaccante della nazionale norvegese oggi è sbarcato a Catania, in vista di qualche giorno di relax a bordo di uno yacht. Non mancherà il glamour nella visita del campione del Manchester City, che risulta tra gli ospiti della sfilata di Dolce&Gabbana, che andrà in scena a Taormina. "Benvenuto in Italia, Erling Braut Haaland! Tra alta moda, paesaggi straordinari e un patrimonio culturale millenario, la Sicilia continua a conquistare visitatori da tutto il mondo. Buon soggiorno e goditi il meglio del Made in Italy!", è il benvenuto rilanciato dall'ambasciata italiana in Norvegia sul profilo X. Per Haaland non si tratta della prima volta in Sicilia. Ad agosto dello scorso anno la star norvegese era stata accolta con tutti gli onori allo stadio Renzo Barbera in occasione di un'amichevole tra il Palermo e Manchester City, che condividono la stessa proprietà. In quell'occasione il giocatore era stato immortalato dalle telecamere piacevolmente sorpreso dall'accoglienza dei trentamila tifosi accorsi ad assistere alla partita.