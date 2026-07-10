Tamberi rientra con un buon 2,23 nel salto in alto della Diamond League di Montecarlo

Nella gara, a pari merito con il 34enne campione olimpico di Tokyo 2021, la cui ultima uscita agonistica era stata quella del 14 settembre 2025 in occasione dei mondiali di Tokyo, si piazza il 20enne Matteo Sioli, grazie anche lui a un miglior salto di 2,23 e l'identica sequenza di salti ed errori del suo connazionale, con la misura di 2.16 superata al primo tentativo, 2.20 al secondo, 2.23 al terzo e tre errori a 2.26, in una serata in cui ha segnato un leggero regresso rispetto alle due uscite precedenti nella Diamond League, in cui è stato vincitore nel Golden Gala Pietro Mennea di Roma e nel Meeting di Doha in Qatar.