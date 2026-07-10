ATLETICA

Tamberi rientra con un buon 2,23 nel salto in alto della Diamond League di Montecarlo

Il campione olimpico di Tokyo 2021 in sesta posizione a pari merito con Sioli che non ripete le brillanti prove di Roma e Doha. Furlani ottavo e ancora indietro nella ripresa dopo l'infortunio

di Redazione Sprintnews
10 Lug 2026 - 22:30
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Gianmarco Tamberi chiude in sesta posizione con la misura di 2,23 la sua gara di salto in alto uomini dell'Herculis Meeting di Montecarlo, decima tappa della Diamond League 2026, per quello che è stato il suo debutto agonistico dell'anno dove dimostra una condizione ancora da perfezionare, ma sicuramente la determinazione dei tempi migliori, per un risultato che rappresenta in ogni caso la sua miglior prestazione dal 2024, e che certamente gli avrà dato fiducia sulla strada per gli Europei di Birmingham ad agosto, dove si presenterà da campione europeo uscente.

Nella gara, a pari merito con il 34enne campione olimpico di Tokyo 2021, la cui ultima uscita agonistica era stata quella del 14 settembre 2025 in occasione dei mondiali di Tokyo, si piazza il 20enne Matteo Sioli, grazie anche lui a un miglior salto di 2,23 e l'identica sequenza di salti ed errori del suo connazionale, con la misura di 2.16 superata al primo tentativo, 2.20 al secondo, 2.23 al terzo e tre errori a 2.26, in una serata in cui ha segnato un leggero regresso rispetto alle due uscite precedenti nella Diamond League, in cui è stato vincitore nel Golden Gala Pietro Mennea di Roma e nel Meeting di Doha in Qatar.

La vittoria va all'ucraino Oleg Doroshchuk, oro mondiale indoor a Toruń con 2.30 m, con un ottimo 2,32 e detentore della miglior prestazione mondiale dell'anno con 2.33 ottenuto il 27 giugno scorso, davanti al britannico campione NCAA Kimani Jack, secondo con 2.30, ed è indiscutibile come entrambi questi atleti con particolare riferimento al primo, siano tra i principali candidati per il podio degli europei di agosto.

© Getty Images

© Getty Images

Per Mattia Furlani la gara dello Stade Louis II del Principato di Monaco doveva rappresentare solo la ripresa di confidenza con la pedana del salto in lungo maschile, dopo l'infortunio al bicipite femorale patito nel corso del meeting della Diamond a Xiamen in Cina il 23 maggio, e in effetti il 21 enne campione del mondo di Tokyo 2025, dopo un primo buon tentativo a 8.01, e un secondo discreto a 7.91, ha realizzato due nulli e rinunciato alla quinta prova, chiudendo la sua competizione in ottava posizione.

Se il super talento azzurro è apparso un po' in difficoltà, il greco campione olimpico della specialità, Miltiadis Tentoglou, ha dato ampia dimostrazione di una forma straripante come nei suoi momenti migliori, con una serie impressionante partita da 8,52 e finita con un fenomenale ultimo salto di 8.61, a soli 4 centimetri dal suo personale del 2024, con anche altri due tentativi validi a 8,49 e 8,48, mentre buon secondo è stato il giamaicano Wayne Pinnock con 8.39, e terzo il cubano primatista mondiale under 20, Jorge Hodelin, con 8,38.

© Getty Images

© Getty Images

Dariya Derkach ha confermato nella prova del salto triplo donne, sia pur in una serata iniziata in maniera non brillante, la sua ottima condizione, chiudendo alla fine in sesta piazza ma con la buona misura di 14.33 realizzata al quinto e ultimo salto a disposizione, dopo aver esordito con13.86, seguito da 13.89 e due successivi nulli, nella gara vinta dalla cubana campionessa mondiale Leyanis Perez Hernandez con 15,06, davanti alla senegalese Saly Sarr  seconda con 14.99 e alla dominicense campionessa olimpica Thea Lafond, terza con 14.77.

Il risultato della 33enne atleta azzurra di origini ucraine, che recentemente a Zagabria ha sfiorato di 1 centimetro con 14.51 il proprio personale, va letto molto positivamente in relazione ai prossimi campionati europei di Birmingham ad agosto, dove potrà certamente lottare per la conquista di un podio.

© Getty Images

© Getty Images

Tra i risultati di maggior contenuto tecnico della serata monegasca, cade dopo oltre 26 anni cade il primato mondiale dei 1000 metri ad opera del keniano oro olimpico degli 800 metri, Emmanuel Wanyonyi, che porta il record a 2'11"83 rispetto al 2'11"96 del suo connazionale Noah Ngeny, ma straordinaria prestazione anche nei 200 donne con la santaluciana campionessa olimpica dei 100 metri a Parigi 2024, Julien Alfred, che ferma il cronometro su un fantastico 21"51 di terza prestazione di sempre, ma va citato anche l'ottimo 43"44 del botswano Collen Kebinatshipi sui 400 maschili, sesto tempo all time, mentre in una gara non valida per i punti Diamond, l'extraterrestre Armand Duplantis si limita a vincere nel salto con l'asta grazie alla misura di 6,07.

tamberi
gianmarco tamberi
salto in alto
diamond league
montecarlo

Ultimi video

00:40
Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

01:23
Il Papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

Il papà di Cobolli: "Vi spiego i suoi segreti"

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

00:40
Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

Morello, annuncio a sorpresa: "Combatterò per l'Ebu Gold, è l'occasione della vita"

I più visti di Atletica

Furlani torna in pedana nel lungo della Diamond League a Montecarlo

Pernici: storico record italiano sugli 800 maschili dopo 53 anni

Atletica, le donne transgender escluse dalle gare femminili

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Notizie del giorno
Vedi tutti
23:22
Venezia, Akor Adams a un passo
23:21
Roma, offerta per Diego Moreira
23:20
Merino ancora decisivo nel finale: la Spagna supera il Belgio e trova la Francia in semifinale
23:17
Le foto di Spagna-Belgio: Lammens sbaglia, Merino porta la Roja in semifinale
23:16
Spagna: Merino è il solito uomo della Provvidenza | Belgio: Disastroso esordio dì Lammens, CDK gran gol da centravanti vero