Fabbri debutta nel peso di Parow verso i campionati mondiali indoor
Il pesista azzurro, bronzo mondiale a Tokyo 2025, testa la sua condizione al termine della preparazione invernale in Sudafricadi Redazione Sprintnews
© Colombo/Fidal
Leonardo Fabbri debutterà sabato 7 febbraio a Parow in Sudafrica, in una gara di getto del peso che gli servirà per verificare la propria condizione al termine del periodo di preparazione invernale svolta nella nazione africana, peraltro seguita da un'altra mercoledì 11 seguente a Stellenbosch, prima di rientrare il 14 in Italia a Firenze dove abita per poi iniziare le competizioni europee programmate, partecipare agli assoluti di Ancona di fine mese, nell'ottica di presentarsi ai mondiali di Torun a marzo nella miglior forma possibile.
Per il 28enne atleta azzurro, bronzo mondiale a Tokyo 2025 ma anche campione europeo in carica a Roma 2024, l'appuntamento iridato in Polonia riveste una particolare importanza in quanto dopo aver conquistato il bronzo nell'edizione dei campionati del 2024 a Glasgow, in quella del 2025 a Nanchino aveva sfiorato il podio con il quarto posto al termine di una stagione invernale frenata anche problemi extra agonistici.
Fabbri, che detiene il record italiano con la misura di 22,98 realizzata a Bruxelles il 14 settembre 2024 in occasione della vittoria nella finale della Diamond League, e un miglior lancio al coperto di 22,37 ottenuto a Lievin il 10 febbraio sempre di quell'anno, concentrerà le sue uscite agonistiche dopo il ritorno dal Sudafrica in poco più di una settimana, in quanto gareggerà dapprima nei meeting Gold di World Indoor Tour proprio di Lievin in Polonia il 19 febbraio, poi il 22 nell'altro Gold di Torun in Polonia, il 25 in quello Silver di Nehvizdy nella Repubblica Ceca ed infine tra il 28 febbraio e il 1° marzo nei campionati italiani di Ancona.
L'unica indecisione sul programma che ha come punto di arrivo i campionati mondiali in programma dal 20 al 22 marzo riguarda infine la sua partecipazione alla Coppa Europa di lanci all'aperto in programma nella città di Nicosia a Cipro, dal 14 al 15 marzo.