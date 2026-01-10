Jacob Kiplimo dominatore assoluto nei mondiali di cross in Florida

La prova disputata sulla distanza totale di 8.000 metri ha visto il successo della formazione dell'Australia composta da Oliver Hoare, Linden Hall, Jack Anstey e Jessica Hull con il tempo di 22'23, davanti alla Francia rappresentata da Alexis Miellet, Sarah Madeleine, Antoine Senard e Agathe Guillemot argento in 22'26 e all'Etiopia con Wegene Adisu, Gela Hambese, Milkesa Fikadu e Hirut Meshesha bronzo in 22'34, mentre la squadra keniana vincitrice nella passata edizione nel 2024 a Belgrado, si è dovuta accontentare del quarto posto con il tempo di 22'42, pur con tre quarti della formazione di due anni prima composta da Reynold Cheruiyot, Purity Chepkirui e Kyumba Minguti a cui si è aggiunta nella circostanza Winfred Nzisa Mbithe.