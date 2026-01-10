Jacob Kiplimo dominatore assoluto nei mondiali di cross in Florida

L'ugandese si impone per la terza volta consecutiva. La keniana Ngetich trionfa nella prova femminile, L'Australia vince la staffetta mista 4x2000. Nessun azzurro presentedi Redazione Sprintnews
© Colombo/Fidal
Jacob Kiplimo ha vinto i 46esimi campionati mondiali di corsa campestre, disputati nello splendido e assolato scenario dell'Apalachee Regional Park di Tallahassee in Florida, chiudendo la gara maschile sui 10 km del percorso nel tempo di 28'18, mentre al secondo posto nettamente staccato nel corso dell'ultimo dei 5 giri da 2.000 metri si è piazzato l'etiope Berihu Aregawi in 28'36, e al terzo il keniano Daniel Ebenyo con 28'45.
Il 25enne corridore ugandese, allenato dal coach italiano Jacopo Brasi che l'ha portato tra l'altro nel febbraio 2025 a realizzare il primato mondiale sulla mezza maratona con il fantastico tempo di 56'42, oltre che a vincere in ottobre a Chicago la prima maratona majors della sua carriera con il record nazionale di 2h02'23, diventa così il quarto atleta nella storia a conquistare almeno tre titoli mondiali di cross consecutivi, dopo tre leggende della corsa campestre e non, quali John Ngugi, Paul Tergat e Kenenisa Bekele.
© Grana/Fidal
GARA FEMMINILE
La prova riservata alle donne sempre su un tracciato di 10.000metri è stata dominata come da pronostico dalla 24enne keniana Agnes Ngetich, con il tempo di 31'28, ricordando come sia detentrice del primato del mondo proprio sui 10 km in strada con il fenomenale crono di 28’46 realizzato a Valencia nel 2024, mentre al secondo posto si è classificata l'ugandese Joy Cheptoyek in 32'10, e al terzo l'etiope Senayet Getachew con il tempo di 32'13.
Per Ngetich, che ha condotto la gara a proprio piacimento staccando tutte le avversarie sin dal terzo chilometro per condurre poi sempre in solitaria aumentando progressivamente il vantaggio, è la prima vittoria alla sua terza partecipazione in un campionato del mondo di corsa campestre, dopo essersi piazzata terza a Bathurst nel 2023 e quarta a Belgrado nel 2024.
STAFFETTA MISTA 4 x 2 KM
La prova disputata sulla distanza totale di 8.000 metri ha visto il successo della formazione dell'Australia composta da Oliver Hoare, Linden Hall, Jack Anstey e Jessica Hull con il tempo di 22'23, davanti alla Francia rappresentata da Alexis Miellet, Sarah Madeleine, Antoine Senard e Agathe Guillemot argento in 22'26 e all'Etiopia con Wegene Adisu, Gela Hambese, Milkesa Fikadu e Hirut Meshesha bronzo in 22'34, mentre la squadra keniana vincitrice nella passata edizione nel 2024 a Belgrado, si è dovuta accontentare del quarto posto con il tempo di 22'42, pur con tre quarti della formazione di due anni prima composta da Reynold Cheruiyot, Purity Chepkirui e Kyumba Minguti a cui si è aggiunta nella circostanza Winfred Nzisa Mbithe.
L'ASSENZA DELLA SQUADRA AZZURRA E LE GARE UNDER 20
Sullo spettacolare percorso del Parco di Tallahassee purtroppo nessun italiano in gara, probabilmente perché la Federazione aveva da tempo verificato l'indisponibilità alla partecipazione dei nostri atleti migliori, anche se in effetti il consiglio federale aveva ipotizzato una partecipazione da parte di una squadra under 20 a patto che qualcuno avesse raggiunto dei risultati di fatto non ottenuti.
Nella prova giovanile riservata alle donne sui 6 km il titolo è andato all'etiope Marta Alemayo con il tempo di 18'52 davanti alla connazionale Wosane Asefa con 19'18 e all'ugandese Charity Cherop in 19'19, mentre sugli 8 km per gli uomini tripletta keniana con la vittoria di Frankline Kibet in 23'18, l'argento di Emmanuel Kiprono in 23'20 e il bronzo Andrew Kiptoo Alamisi in 23'28.