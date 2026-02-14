Doualla vittoriosa in 7"27 nei 60 metri degli italiani under 18

Kelly Doualla vince i 60 metri donne dei campionati italiani indoor under 18 con il tempo di 7"27, grazie al quale si migliora di 1 centesimo rispetto al debutto stagionale di Parigi a fine gennaio, e consolida la sua posizione nel ranking di Word Athletics nell'ottica della qualificazione per i mondiali di Torun a marzo, per i quali in ogni caso avrà ancora la possibilità di realizzare anche il minimo diretto di 7"20, tra due settimane in occasione degli assoluti quando avrà ben altri stimoli agonistici, a cominciare naturalmente dalla presenza della campionessa europea e primatista italiana Zaynab Dosso, già scesa nell'anno a 7"02.