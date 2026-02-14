Doualla vittoriosa in 7"27 nei 60 metri degli italiani under 18
La 16enne velocista azzurra consolida la sua posizione nel ranking internazionale verso i campionati mondiali assoluti di Torun a marzodi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Kelly Doualla vince i 60 metri donne dei campionati italiani indoor under 18 con il tempo di 7"27, grazie al quale si migliora di 1 centesimo rispetto al debutto stagionale di Parigi a fine gennaio, e consolida la sua posizione nel ranking di Word Athletics nell'ottica della qualificazione per i mondiali di Torun a marzo, per i quali in ogni caso avrà ancora la possibilità di realizzare anche il minimo diretto di 7"20, tra due settimane in occasione degli assoluti quando avrà ben altri stimoli agonistici, a cominciare naturalmente dalla presenza della campionessa europea e primatista italiana Zaynab Dosso, già scesa nell'anno a 7"02.
Per la straordinaria 16enne velocista azzurra, che vanta un personale sulla distanza di 7"19 realizzato l'anno scorso proprio nella stessa manifestazione giovanile ad Ancona, la gara odierna è stata affrontata nell'ottica di non sprecare troppe energie nervose in considerazione anche dei tre turni in poche ore, con batteria corsa in 7"65, semifinale in 7"56 e poi la finale gestita con autorità ma senza strafare, mentre al secondo posto si piazza Angie Anemone in 7"53 e al terzo Micol Candidi in 7"61.
© Grana/Fidal