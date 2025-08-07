LA CAMPAGNA "The Shape of Beauty": la maglia da calcio come forma di identità ed espressione

"The Shape of Beauty", un racconto visivo e culturale che mette al centro il design della maglia da calcio come forma di identità ed espressione. La nuova campagna di brand firmata Macron si ispira all’estetica blokecore e interpreta il concetto di bellezza attraverso una selezione di maglie da calcio create per la stagione 2025/26. Per Macron, ogni maglia nasce da una visione chiara: unire stile e funzione, racconto e performance. Le divise da gioco non sono semplici capi di abbigliamento tecnico, ma veri e propri manifesti visivi di una filosofia progettuale in cui ogni dettaglio parla della storia di una squadra, dei colori di una città, dei valori di una comunità. Le maglie protagoniste dello shooting “The Shape of Beauty” sono: AD Ceuta Away, Austria Vienna Away, Bologna Away, Blackburn Rovers Third, Bradford City Away, Cádiz CF Away, CA Osasuna Home, Crystal Palace Third, Dundee FC Home, Ferencváros Home, Levante UD Third, Real Sociedad Away, Sheffield Wednesday Away, Standard Liège Third, Stoke City Away, Viktoria Plzeň Away.