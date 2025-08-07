Basket, Europei U20 femminile: Italia in semifinale, Israele sconfitta 77-69

Continua ad essere un'estate speciale quella che sta vivendo la pallacanestro italiana e nello specifico ciò che sta accadendo con le Nazionali Giovanili: dopo l'oro e il bronzo rispettivamente vinti dall'Under 20 e dall'Under 18 Maschile, un'altra rappresentativa Azzurra si è qualificata oggi per la semifinale del proprio Europeo. La nazionale U20 femminile oggi a Matosinhos (Portogallo) ha sconfitto Israele (69-77) nel quarto di finale e sabato tornerà in campo per affrontare la Spagna (orario ancora da definire, Live YouTube Fiba). La migliore marcatrice Azzurra è stata Candy Edokpaigbe con 18 punti, in doppia cifra anche Cristina Osazuwa (10, più 13 rimbalzi), Emma Zuccon (12) e Agnese Gianangeli (13).