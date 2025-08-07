Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Basket, Europei U20 femminile: Italia in semifinale, Israele sconfitta 77-69

07 Ago 2025 - 23:31

Continua ad essere un'estate speciale quella che sta vivendo la pallacanestro italiana e nello specifico ciò che sta accadendo con le Nazionali Giovanili: dopo l'oro e il bronzo rispettivamente vinti dall'Under 20 e dall'Under 18 Maschile, un'altra rappresentativa Azzurra si è qualificata oggi per la semifinale del proprio Europeo. La nazionale U20 femminile oggi a Matosinhos (Portogallo) ha sconfitto Israele (69-77) nel quarto di finale e sabato tornerà in campo per affrontare la Spagna (orario ancora da definire, Live YouTube Fiba). La migliore marcatrice Azzurra è stata Candy Edokpaigbe con 18 punti, in doppia cifra anche Cristina Osazuwa (10, più 13 rimbalzi), Emma Zuccon (12) e Agnese Gianangeli (13).

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:51
DICH ANNA GREY DICH

Grey: "Gruppo pieno di talento, restiamo con i piedi per terra"

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:59
Brignone in esclusiva

Brignone in esclusiva

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:33
rbgenova

Red Bull Cerro Abajo 2025: anteprima show a Marassi

00:37
MCH BASEBALL LA MAZZA SI SPACCA MCH

MLB, a Shea Langeliers si spezza la mazza e finisce addosso al ricevitore

01:00
DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

01:33
Volley, sogno mondiale

Volley, sogno mondiale

04:07
DICH EKATERINA ANTROPOVA DICH

Antropova: "Lavoriamo sull'aspetto mentale"

02:16
DICH CARLOTTA CAMBI DICH

Cambi: "Grande voglia di giocarci questo Mondiale"

02:51
DICH ANNA GREY DICH

Grey: "Gruppo pieno di talento, restiamo con i piedi per terra"

I più visti di Altri Sport

DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

Da Bastoni a Donnarumma, tutti pazzi per il padel: le foto in Sardegna

Confortola: "K2, Everest e Cho Oyu le perle della mia collana degli ottomila"

MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

DICH ELEONORA BOI TG5 DICH

Eleonora Boi: "Mi piacciono gli horror ma non viverli..."

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:31
Basket, Europei U20 femminile: Italia in semifinale, Israele sconfitta 77-69
22:30
Atletica, Europei U20: Orlando in finale 100 maschili
21:19
Sci, Stephanie Venier si ritira a 31 anni: è campionessa del mondo in carica in superG
20:34
Tennis, Atp Cincinnati: Arnaldi fuori al primo turno
20:29
Rugby, Serie A Elite maschile: svelato il calendario 2025/26