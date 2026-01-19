Doualla debutta nei 60 metri del World Indoor Tour a Parigi

Per Doualla, eletta dalla Fidal migliore giovane stella nascente dell'atletica italiana nelle votazioni di fine anno, sarà la prima competizione di velocità dalla finale degli Europei under 20 di Tampere nella quale ha conquistato il suo secondo oro continentale della rassegna con la staffetta 4x100, pochi giorni dopo il trionfo nei 100 individuali, avendo poi gareggiato soltanto nel salto in lungo della finale dei campionati di società allievi a Modena a fine settembre.