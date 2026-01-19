Doualla debutta nei 60 metri del World Indoor Tour a Parigi

La 16enne campionessa europea under 20 dei 100 metri alla sua prima grande esperienza internazionale tra le assolute sulla strada dei mondiali di Torundi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Kelly Doualla, la fenomenale 16enne velocista azzurra che nel 2025 ha conquistato l'oro nei 100 metri degli europei under 20 a soli 15 anni, esordirà domenica 25 gennaio sui 60 metri a Parigi nell'ambito della prova Silver del World Indoor Tour, per quella che sarà la sua prima grande esperienza internazionale a livello assoluto, nell'ottica di puntare alla qualificazione pere i mondiali indoor di Torun a marzo, come anticipatoci dal suo tecnico Walter Monti due mesi fa in occasione del sedicesimo compleanno dell'atleta.
Tra le avversarie della giovanissima velocista azzurra di origini camerunensi, acceditata di un personale di 7"19 che le vale il primato europeo under 18, alcune delle migliori velociste europee, a partire dalla lussemburghese bronzo mondiale ed europeo indoor Patrizia Van der Weken che vanta 7"06, ma anche la francese Carolle Zahi con 7"11, le portoghesi Lorene Bazolo e Arialis Gandulla, oltre che la belga Delphine Nkansa, tutte e tre con un miglior crono in carriera di 7"17.
Per Doualla, eletta dalla Fidal migliore giovane stella nascente dell'atletica italiana nelle votazioni di fine anno, sarà la prima competizione di velocità dalla finale degli Europei under 20 di Tampere nella quale ha conquistato il suo secondo oro continentale della rassegna con la staffetta 4x100, pochi giorni dopo il trionfo nei 100 individuali, avendo poi gareggiato soltanto nel salto in lungo della finale dei campionati di società allievi a Modena a fine settembre.