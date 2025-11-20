Kelly Doualla compie 16 anni e punta ai mondiali indoor assoluti

"L'obiettivo primario della stagione all'aperto saranno i campionati europei under 18 che si svolgeranno a Rieti e, sia perché sono della sua attuale categoria che perché saranno in Italia, la presenza di Kelly è garantita. Sia i mondiali under 20 a Eugene, quindi molto lontano, che gli europei assoluti di Birmingham, rappresenteranno invece manifestazione fuori dalla sua categoria, entrambe interessanti e stimolanti per diversi motivi, e sicuramente punteremo a una delle due, ma bisognerà chiaramente fare una scelta".