Convocati 39 atleti per i campionati europei al coperto dal 6 al 9 marzo prossimo

Da segnalare anche la presenza nel triplo, oltre che di Diaz, di un ritrovato Andrea Dallavalle capace di saltare 17,36 ad Ancona in occasione del titolo italiano, suo nuovo personale e seconda miglior prestazione mondiale dell'anno, poi nell’asta donne la finalista olimpica Elisa Molinarolo con la primatista italiana Roberta Bruni, nel pentathlon Sveva Gerevini quarta ai mondiali indoor in Scozia, e infine la prima convocazione in nazionale assoluta di Matteo Sioli, argento mondiale under 20 del salto in alto nel 2024 a Lima, salito a 2,28 in occasione della conquista della sua prima maglia tricolore assoluta ad Ancona sabato scorso, insieme a Stephen Awuah Baffour nei 60 metri, Giovanni Lazzaro negli 800, Eugenio Meloni e Idea Pieroni, rispettivamente nell'alto maschile e femminile, e di Virginia Scardanzan nell'asta donne.