Taekwondo: Vito Dell'Aquila è ancora numero 1 del mondo

Vito Dell'Aquila è ancora il numero uno del mondo, sia nel ranking olimpico sia in quello mondiale, nelle classifiche aggiornate di taekwondo nei -58kg. Una doppia leadership che l'oro di Tokyo 2020 mantiene dal successo nel Roma Grand Prix dello scorso giugno, la tappa di casa da cui è di fatto partita la corsa ai Giochi di Los Angeles 2028. Da allora la posizione non è cambiata. Il prossimo esame porta la nazionale di taekwondo in Corea del Sud. Dal 5 al 7 settembre Muju ospita la seconda tappa del World Taekwondo Grand Prix 2026: è la prima volta che la serie del Grand Prix fa tappa in Corea. Insieme a Dell'Aquila, nei -58 kg sarà in gara anche Andrea Conti; completano la spedizione Angelo Mangione nei -80 kg e Mattia Molin negli oltre 80 kg. Nel parataekwondo ci sarà Antonino Bossolo, attualmente numero 4 del ranking paralimpico. Sul fronte della categoria +80 kg, Simone Alessio prosegue il recupero e ha messo nel mirino il Grand Prix di Parigi di ottobre per il suo rientro.