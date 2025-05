Bednarek velocissimo sui 200 metri di Miami con la miglior prestazione dell'anno di 19"84

Per la prima volta nella pur breve storia del Grand Slam Track, si verifica nella categoria mezzofondo breve donne un pari merito con 18 punti finali a testa tra la keniota Agnes Jebet Ngetich e l'etiope Hirut Meshesha, con la prima terza nella gara odierna dei 3000 metri in 8'23"14 che riesce ad aggiudicarsi i 100.000 dollari del primo posto rispetto all'avversaria, vincitrice in 8'22"72 ma terza nei 5.000, per la miglior somma dei tempi con l'altra competizione, mentre l'etiope Medina Eisa è terza globale con la seconda piazza di giornata in 8'23"08.