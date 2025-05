Duplantis ritorna sopra i sei metri nel secondo meeting della Diamond League 2025

Nei 100 ostacoli vittoria netta della statunitense Grace Stark in 12"42 davanti alla giamaicana Danielle Williams seconda in 12"55 e alla sudafricana Marione Fourie terza in 12"62, negli 800 sempre al femminile successo dell'etiope Tsige Duguma in un eccellente 1'56"64 con l'australiana Sarah Billings seconda in 1'57"83 e l'ugandese Halimah Nakaayi terza in 1'58"39, mentre nell'altra gara di corsa riservata alle donne dei 200 metri si è imposta ancora come a Xiamen la statunitense Anavia Battle, che ha fermato il display a 22"38 superando nettamente l'irlandese Rhasidat Adeleke seconda in 22"72 e la norvegese Henriette Jaeger terza in 22"86.