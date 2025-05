McLaughlin Levrone ancora grande protagonista nel Grand Slam Track a Miami

Non delude nemmeno l'altra grande stella statunitense dell'evento, la triplice campionessa olimpica di Parigi Gabby Thomas, che sui 200 metri dello sprint corto vince con un sontuoso crono di 21"95 che non le basta però per conquistare i 100.000 dollari del premio finale di tappa in quanto, la connazionale Melissa Jefferson-Wooden chiude in terza posizione nella gara con 22"15, e questo piazzamento le basta per ripetere la vittoria globale del primo atto di Kingston, avendo alla fine 18 punti contro i 17 della Thomas quarta nei 100, con al terzo posto finale con 16 punti l'altra USA Tamari Davis seconda nel mezzo giro di pista con 22"05.