Leclerc: "Tanta frustrazione, sono molto arrabbiato". Hamilton: "Messaggi poco chiari dalla radio"

"È stato molto frustrante. Non è che al momento di restituire la settima posizione a Leclerc non fossi sereno. Il fatto è che non mi era chiaro cosa volessero fare dai box. Sono stati troppo lenti a reagire. Io in quel momento ero più veloce di Charles, stavo prendendo un buon ritmo ma rimanendo dietro di lui vedevo scappare via avversari che potevano invece essere alla mia portata. Oltre a tutto questo, non possiamo essere così lontani delle posizioni di vertice".