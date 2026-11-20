"Sapevo che ogni minimo mio errore in uno scambio sarebbe diventato un massacro. Avendo pochi margini, contro un giocatore del genere è veramente difficile. Insieme con Sinner, Carlos è il giocatore più forte del mondo, ma di tanto, e a noi un po' pesa. Però è anche bello affrontarlo e capire dove sei, perché solo con i migliori puoi davvero metterti in discussione". Lo ha detto Flavio Cobolli al termine della sfida persa 6-4, 6-1 con Carlos Alcaraz alle Atp Finals di Torino. "Cosa ho scoperto di me in questo torneo? Che sono più fragile di quello che pensavo. Questo torneo mi ha dato la prova che puoi essere il duro di turno o comunque far vedere sempre il muso, ma se sei fragile, si vede subito" ha detto, aggiungendo: "Ho provato sin dal primo giorno a godermi questo torneo, ho fatto le cose al meglio di come potevo. Però ero anche leggermente preoccupato per come ci sono arrivato: la mia forma non era nemmeno vicina al 100%, ho giocato le tre partite non al 100% e questo mi ha dato un po' fastidio. E' stata comunque la ciliegina sulla torta nella mia carriera, spero di poter continuare su questa strada", ha concluso Cobolli.