Battocletti chiude il suo straordinario 2024 vincendo la BOclassic a Bolzano

Nadia Battocletti vince per il secondo anno consecutivo la BOclassic di Bolzano con il tempo di 15'31 sui 5 km del percorso sui 4 giri del circuito cittadino, un solo secondo peggio del crono con cui si impose nella passata edizione, al termine di una gara condotta sempre in testa salvo una strenua resistenza da parte della 18enne etiope Aleshign Baweke, campionessa mondiale under 20 sui 3000 metri, staccata definitivamente nel finale e seconda in 15'35, mentre al terzo posto si piazza la turca di origini keniote Yasemin Can con 16'05 e quarta l'altra azzurra Federica Del Buono in 16'07.