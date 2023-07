Atletica: Tamberi secondo al meeting di Chorzow: vince Barshim. Delude Fabbri

ATLETICA

Il campione olimpico trova il proprio primato stagionale in Polonia (salta 2.34), ma vince il qatariota (2.36)

© Getty Images La tappa numero otto della Diamond League 2023 di atletica leggera si svolge a Chorzow, in Slesia. Grande attesa per il Campione Olimpico Gianmarco Tamberi, che sfida nel salto in alto maschile l’altro oro di Tokyo 2020, Mutaz Barshim: l’italiano salta 2.34 metri e supera il proprio primato stagionale, ma arriva alle spalle del qatariota (2.36). Delusione per Leonardo Fabbri, che nel getto del peso chiude solamente ottavo.

La Wanda Diamond League 2023 di atletica leggera passa oggi in Polonia, con la città di Chorzow (in Slesia) che vede alcuni italiani tra i protagonisti all’opera. La gara più attesa è il salto in lungo maschile, dove il Campione Olimpico Gianmarco Tamberi sfida Mutaz Barshim, con cui condivide l’oro di Tokyo 2020. I due e Potye iniziano dalla misura di 2.20 metri, che l’italiano supera al secondo tentativo, così come per i 2.27 e i 2.30, trovando il proprio primato stagionale. Restano così Gimbo, il qatariota e il tedesco a giocarsi la vittoria: il marchigiano e Potye riescono a superare quota 2.34 mentre Barshim sbaglia i primi due salti e prova l’ultimo con l’asticella a 2.36, con successo. Termina così al secondo posto Tamberi dopo un’ottima prestazione, che conferma il suo stato di forma.

Nel getto del peso maschile, Leonardo Fabbri non riesce ad andare oltre all’ottavo posto con un 20.21 decisamente inferiore alle aspettative: a podio ci vanno lo statunitense Crouser (22.55), Otterdahl e Walsh. Chiude la giornata Elena Bellò, che negli 800 metri femminili arriva ottava in 2’00’’61 (primato stagionale): trionfa la kenyana Moraa.Tra gli eventi non validi per la Diamond League, Sara Fantini trova il terzo posto con un 72.96 nella gara del martello femminile (dietro le statunitensi Andersen e Kassanavoid), mentre Gaia Sabbatini realizza il primato personale nei 1500 metri con il tempo di 4’01’’24 (importante in ottica Parigi 2024) nell’ottavo posto finale nella gara vinta dall’etiope Haylom davanti a Welteji.

Nelle altre gare, da sottolineare il record europeo di Ingebritsen, che completa i 1500 metri in 3’27’’14. Duplantis chiude vince gara di salto con l’asta, Simbine si aggiudica i 100 metri al fotofinish (9.97), mentre nel femminile vince la statunitense Richardson. La venezuelana Rojas trova la miglior prestazione mondiale stagionale con il 15.18 nel salto triplo. Nel salto in alto femminile trionfa l’ucraina Gerashchenko. La prossima tappa della Diamond League sarà a Monaco il 21 luglio.