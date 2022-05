Atletica: Tamberi decolla a Ostrava con 2,30, primato stagionale

ATLETICA

L'oro olimpico ha segnato il record stagionale in Repubblica Ceca

Il miglior regalo per i suoi trent'anni, da festeggiare allo scoccare della mezzanotte, finalmente con una misura che rispecchia il suo valore. Gianmarco Tamberi decolla a Ostrava, in Repubblica Ceca: alla quarta uscita in poche settimane, il campione olimpico torna a 2,30 al Golden Spike e si riaffaccia sulle misure che gli appartengono, aggiungendo cinque centimetri allo stagionale che fin qui era inchiodato a 2,25 e a tre giorni dal 2,15 di sabato scorso a Trieste. © Getty Images

L'azzurro delle Fiamme Oro trova la misura al secondo tentativo e poi tenta per tre volte anche il 2,34 che avrebbe rappresentato la miglior misura al mondo dell'anno, con un primo tentativo che fa ben sperare, soprattutto in ottica Golden Gala Pietro Mennea: potrà riprovarci il 9 giugno allo stadio Olimpico.

Sotto i 23 secondi, con un progresso di oltre due decimi (23.20 sabato scorso), sui 200, una distanza che ancora non ha abbracciato del tutto. Vittoria Fontana e' terza nei 200 metri con 22"97 (-0.2) ed e' un risultato che profuma di futuro per la 21enne varesina dei carabinieri, specialista dei 100 e primatista italiana della 4x100. Non capita tutti i giorni di correre insieme ad Allyson Felix, e soprattutto di restarle a meno di due decimi (l'americana seconda in 22.78).

L'azzurra diventa la settima italiana di sempre, nella gara vinta dalla sprinter del Niger Aminatou Seyni (22"21). "Sono contenta, anche se penso che avrei potuto fare ancora meglio, magari correndo proprio nella corsia accanto alla Felix e non in seconda - le parole di Vittoria Fontana - l'importante qui, con questo cast, era stare tra le piu' grandi. Ho fatto quattro gare di seguito, una dietro l'altra, e comincio a sentire un po' di fatica. Adesso faro' un blocco di allenamento e poi riprendero' a gareggiare".