Atletica, slittano le prime tre tappe della Diamond League

CORONAVIRUS

L'emergenza coronavirus colpisce anche l'atletica leggera. La Wanda Diamond League ha infatti deciso il rinvio delle prime tre tappe della stagione 2020: il meeting di Doha, quello di Shenzhen e quello di Shanghai, rispettivamente previsti per il 17 aprile, 9 maggio e 16 maggio. Al momento solo l'evento di Shanghai è stato riprogrammato (per il 13 agosto), mentre gli altri due potrebbero essere spostati a settembre. Nessuna comunicazione invece per quanto riguarda il Golden Gala di Napoli, attualmente previsto per il 28 maggio.

"Questa decisione - informa una nota dell'organizzazione - è stata presa in stretto accordo con i comitati organizzativi, le autorità locali e gli organi di governo dello sport. È vietato l’ingresso in Qatar da diversi Paesi e il governo di Doha ha sospeso tutti gli eventi nazionali e internazionali per 30 giorni. Per quanto riguarda la Cina, il numero di nuove infezioni sta diminuendo, ma la preparazione degli eventi è stata ritardata di diverse settimane, inoltre i confini chiusi, le restrizioni di viaggio e l'esigenza di dare la priorità alla salute degli atleti rendono impossibile l’organizzazione di competizioni internazionali di alto livello".