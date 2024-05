Atletica, Simonelli subito straordinario: nuovo record italiano dei 110 H a Nancy  

ATLETICA

L'ostacolista argento mondiale indoor a Glasgow cancella con 13"21 il precedente limite di Dal Molin risalente al 2021

© foto Francesca Grana/FIDAL Lorenzo Simonelli festeggia in anticipo il suo compleanno del prossimo 1° giugno, quando compirà 22 anni, regalandosi il primato italiano dei 110 ostacoli con il tempo di 13"21 nella sua vittoriosa gara del meeting di Nancy in Francia, prova Silver del Continental Tour, superando tra l'altro avversari prestigiosi quali il francese Wilhem Belocian e il giamaicano oro di Rio Omar McLeod. Il precedente primato era di Paolo Dal Molin con 13"27 realizzato nel 2021.

Per l'ostacolista azzurro la gara odierna rappresenta il debutto all'aperto dopo la sensazionale stagione al coperto che l'ha visto grande protagonista con il nuovo record nazionale sui 60 ostacoli battuto per ben 4 volte, l'ultima delle quali con 7"43 in occasione della fantastica medaglia d'argento conquistata nella finale dei campionati del mondo indoor di Glasgow in Scozia, dove si è arreso solo all'imbattibile statunitense Grant Holloway.

Il precedente limite di Simonelli sui 110 H era di 13"33 e, con la prestazione odierna, si posiziona in seconda posizione nelle graduatorie stagionali europee oltre che sesto in in quelle mondiali, proiettandosi verso gli Europei di Roma dove la sera dell'8 giugno potrà certamente puntare ad un piazzamento molto importante.

Degli altri italiani impegnati a Nancy, negli 800 donne ottimo secondo posto di Eloisa Coiro che chiude in 2'00"18 dietro alla forte sudafricana Prudence Sekgodiso prima in 1'59"63, mentre Simone Barontini mostra una condizione non ancora ottimale finendo decimo con 1'47"74 tra gli uomini e, nei 1500 femminili Marta Zenoni è nona in 4'09"99.