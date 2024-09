Gaia Sabbatini spiega il proprio stop: "Ho il Morbo di Haglund, sono felice di essermi operata"

ATLETICA LEGGERA

La mezzofondista abruzzese aveva dovuto saltare le Olimpiadi di Parigi 2024 a causa di un fastidio al tendine d'Achille che lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico

Gaia Sabbatini costretta a un intervento chirurgico a causa del morbo di Haglund





















© Grana/Fidal 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Gaia Sabbatini è uno dei talenti più brillanti dell'atletica leggera italiana, tuttavia il 2024 è stato tutt'altro che favorevole tanto da dover saltare i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Un appuntamento a cui la mezzofondista abruzzese teneva molto, ma a cui ha dovuto rinunciare prima di sottoporsi a un intervento chirurgico. Ad annunciarlo sui social è stata la stessa atleta delle Fiamme Azzurre che ha spiegato come abbia dovuto far i conti con il Morbo di Haglund.

"Sono ormai diversi mesi (da febbraio/marzo circa) che ho un fastidio vicino al tendine d’Achille, più precisamente ho il Morbo di Haglund. La scorsa stagione per l’impossibilità di fermarmi abbiamo tamponato con terapie per la gestione del dolore ma era diventato insostenibile e quindi abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente - ha spiegato Sabbatini -. Sono felicissima di essermi sottoposta all’intervento perché sono svariati mesi che corro in protezione, che non riesco a fare determinate esercizi e che ho difficoltà a indossare le scarpe chiodate. Sto lavorando duramente per riniziare più velocemente possibile a correre senza più dolore. Grazie per i messaggi di supporto!”