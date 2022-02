Atletica: Jacobs verso il debutto a Berlino: ""Devo togliere po' di ruggine, ma sono pronto"

PRIMA USCITA

Il campione olimpico venerdì disputerà la sua prima gara dopo Tokyo: "Non vedo l'ora, sono contentissimo"

L'attesa è finita. Sulla pista di Berlino venerdì' (ore 18.15 batterie, ore 19.35 l'eventuale finale) è pronto a sfrecciare il campione olimpico dei 100 e della 4x100 Marcell Jacobs, alla prima gara dopo gli entusiasmanti trionfi olimpici dello scorso agosto. Lo sprinter azzurro apre la propria stagione nei 60 metri, all'Istaf Indoor, sul rettilineo della Mercedes Benz Arena: "Non vedo l'ora di tornare a gareggiare, sono contentissimo - le parole di Jacobs prima della partenza per la Germania - . Ho scelto Berlino per la prima gara dell'anno come ho fatto anche nel 2021, proviamo a ripercorrere un po' le tappe della scorsa stagione".

All'appuntamento con il cronometro ci arriva dopo un periodo di raduno federale a Tenerife, insieme a coach Paolo Camossi: "Siamo appena tornati da questo mese nelle Canarie. Ci siamo allenati veramente bene, le sensazioni sono ottime - racconta l'olimpionico, 27 anni, primatista d'Europa dei 100 con 9.80 - Nelle prime due settimane abbiamo continuato il lavoro dell'inverno, poi abbiamo cominciato a scaricare e a lavorare sulla brillantezza. Il clima era favorevole, sono riuscito ad allenarmi nel migliore dei modi, senza fastidi, senza problemini".

A Berlino lo attende subito un doppio turno, due impegni ravvicinati, in ottanta minuti, per riassaporare l'adrenalina delle sfide in pista. "Meglio così, nella prima gara bisogna togliere un po' di ruggine, sono passati sei mesi da agosto. C'è da gareggiare il più possibile per tornare alla massima forma. Per questo faro' quattro gare in questo mese di febbraio, sulla strada dei Mondiali indoor di Belgrado: dopo Berlino, saro' l'11 a Lodz in Polonia, il 17 a Lievin in Francia e poi il 26-27 febbraio agli Assoluti indoor di Ancona. Vorrei conquistare di nuovo il titolo di campione italiano".

Nella scorsa stagione, Jacobs ha cominciato da Berlino la propria cavalcata trionfale, con 6.56 in batteria e 6.55 in finale (secondo posto), primo passo verso il titolo continentale di Torun con il record italiano di 6.47, a cinque centesimi dal primato europeo di Dwain Chambers (6.42 a Torino 2009).