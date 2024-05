Atletica, Jacobs sui 100 di Oslo per trovare migliori sensazioni dopo Ostrava

ATLETICA

Nel primo meeting europeo della Diamond League in gara anche Arese nei 1500 uomini, mentre al femminile Bellò sugli 800, Folorunso sui 400 H e Osakue nel disco

Marcell Jacobs sarà di nuovo sui blocchi dei 100 metri domani sera poco dopo le 21 a Oslo in Norvegia, per la prima tappa europea della Diamond League 2024, al fine di riscattare la prestazione non convincente del Golden Spike di Ostrava quando ha chiuso in terza posizione con 10"19 e l'impressione, da lui stesso confermata, di non essere riuscito ad esprimere la sua velocità e forza nella fase lanciata della corsa.

Per il campione olimpico di Tokyo 2020 sarà l'ultima gara prima dell'appuntamento della serata di sabato 8 giugno per gli Europei di Roma, quando proverà a difendere il suo titolo conquistato a Monaco di Baviera nel 2022, in quella che appare alla vigilia una sfida tra Italia e Gran Bretagna con presumibili protagonisti oltre a lui per gli azzurri, Chituru Ali e Matteo Melluzzo, mentre i britannici avranno l'imbarazzo della scelta per le convocazioni, ma saranno presenti certamente l'argento di Monaco nei 100 e oro dei 200 Zharnel Hughes, che ancora non ha disputato un 100 nel 2024, e il primatista europeo stagionale Jeremiah Azu, peraltro bronzo continentale sempre negli ultimi campionati in Germania.

Per quanto appena detto, la sfida per Jacobs di domani sera sarà ancor più significativa proprio per lo scontro diretto con Azu, che quest'anno ha portato il proprio limite a 9"97, ma certamente gli stimoli saranno pure rappresentati dalla presenza del suo compagno di allenamento nel gruppo di Rana Reider in Florida, il giapponese Hakim Sani Brown che è già sceso a 10"02 nel 2024, ma tra gli avversari non va certo dimenticato il sudafricano Akani Simbine, da anni tra i top velocisti mondiali.

Purtroppo le previsioni del meteo per domani ad Oslo sono piuttosto negative, in quanto è prevista pioggia per quasi tutta la giornata, ragione per cui non si possono attendere crono di grande rilevanza, ma sarà più importante per lo sprinter azzurro ritrovare quelle sensazioni che gli sono mancate a Ostrava per poi proiettarsi verso gli Europei di Roma con la massima convinzione possibile, anche se va ricordato come Marcell abbia sempre dichiarato come il suo obiettivo primario ed essenziale dell'anno fosse provare a rivincere il titolo olimpico a Parigi, ma anche come sia necessario del tempo per assimilare al meglio le novità tecniche derivanti dal cambio di allenatore da lui operato alla fine del 2023.

Oltre a Jacobs saranno quattro gli italiani impegnati nei Bislett Games di Oslo, a cominciare dai 1500 maschili con la presenza di Pietro Arese che proverà a migliorare il suo stagionale di 3'34"65, mentre tra le donne tornerà in gara Elena Bellò sugli 800 dopo essere già scesa a 1'59"83, nel disco Daisy Osakue che ha lanciato nell'anno a 63.49, mentre farà il suo debutto all'aperto in gara individuale, Ayomide Folorunso, impegnata sui 400 ostacoli che replicherà poi domenica 2 giugno nell'altro meeting di Diamond League a Stoccolma.

