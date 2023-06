Atletica, gaffe all'Europeo: dagli altoparlanti brano con offesa agli juventini

Si chiude con una clamorosa gaffe l'Europeo a squadre di atletica al Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia. Durante la festa in pista per il trionfo dell'Italia, dagli altoparlanti è partita "Sarà perché ti amo" dei Ricchi e Poveri. La versione diffusa, tuttavia, non era quella originale, ma una riveduta e corretta in ambito calcistico in Italia con un'offesa agli juventini. Letteralmente "stringimi forte e stammi più vicino, e chi non salta è un gobbo juventino".