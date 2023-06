Atletica, Giochi Europei 2023: storico trionfo per l’Italia

ATLETICA

In Polonia gli Azzurri vincono per la prima volta dominando nel salto in alto con Tamberi e nel getto del peso con Weir

Italia, storico trionfo agli Europei a squadre



































Storica impresa dell'Italia nei Giochi Europei di atletica a Cracovia. Gli Azzurri trionfano nella classifica a squadre, chiudendo con il punteggio di 426.5. Sul podio la Polonia e la Germania. Per l'Italia decisivi il capitano Gianmarco Tamberi, con il successo nel salto in alto, e Zane Weir, vittorioso nel getto del peso. Bene anche Larissa Iapichino, seconda nel salto in lungo, mentre delude Filippo Tortu nei 200 metri.

È un’Italia che domina i Giochi Europei a squadre del 2023. Nella cornice polacca di Cracovia gli azzurri mantengono la testa della classifica anche nell’ultima giornata, portando a casa uno storico successo. Il tricolore chiude al primo posto con 426.5 punti, davanti alla Polonia e alla Germania. Sugli scudi capitan Gianmarco Tamberi, vittorioso nel salto in alto. Il campione olimpico precede il belga Carmoy e il polacco Kobielski. L’altra vittoria di questa giornata arriva con Zane Weir, nella disciplina del getto del peso. L’italo-sudafricano registra un sontuoso 21.56, non replicato dal britannico Lincoln, dal polacco Haratyk e dal ceco Stanek.

Da segnalare anche il secondo posto di Larissa Iapichino nel salto in lungo (6.66), dietro soltanto alla francese Kpatcha. Buona anche la terza posizione di Yeman Crippa nei 5000 metri, non al top ma comunque sul podio dietro allo spagnolo Ndikumwenayo e allo svedese Almgren. Chiudono in quinta posizione Edoardo Scotti, Ayomide Folorunso, Alessandro Sibilio e Anna Polinari nella staffetta 4x400 mista, dietro (nella batteria) solamente alla Polonia e alla Francia. Quinto posto per Dalia Kaddari nei 200 metri femminile, gara vinta dall’olandese Klaver con il tempo di 22’’46. Delude invece Filippo Tortu, nemmeno a podio nei 200 metri.