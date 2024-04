Atletica, Filippo Tortu esordirà sui 100 in Florida il prossimo 13 aprile 

ATLETICA LEGGERA

Il campione olimpico di staffetta tornerà sulla distanza a distanza di quasi un anno dall'ultima sfida andata in scena a Savona

© Getty Images Filippo Tortu è pronto a far esplodere tutta la propria energia in pista e presentarsi pronto ai principali appuntamenti della stagione outdoor. Il velocista milanese farà il proprio esordio il prossimo 13 aprile a Gainesville, in Florida, dove si testerà sui 100 metri anche in vista delle World Relays in programma nelle Bahamas a maggio. Il campione olimpico di staffetta sta terminando la seconda settimana di training camp a Montverde, nei dintorni di Orlando, dove rimarrà sino al 26 aprile prossimo prima di unirsi al gruppo dei velocisti azzurri per il raduno di Miami.

Vedi anche atletica Filippo Tortu vola negli States per preparare le Olimpiadi Nel frattempo Tortu si sta allenando con il papà-coach Salvino a contatto con un gruppo di sprinter di valore assoluto come la campionessa del mondo dei 100 metri Sha’Carri Richardson e l’argento olimpico dei 200 Kenny Bednarek, mettendo già in programma un secondo appuntamento negli States il prossimo 20 aprile con distanza e località ancora da definire. In qualsiasi caso si tratta di un rientro per il finanziere brianzolo sulla corsa più breve dopo averla affrontata quasi un anno fa a Savona e prima di ottenere il pass per le Olimpiadi Estive di Parigi 2024 sui 200.