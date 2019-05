Atletica, Fastweb Cup: Tortu fa 10''08 nelle batterie dei 100 metri

24/05/2019

Filippo Tortu non tradisce le attese e stampa subito un ottimo 10''08 nelle batterie dei 100 metri della Fastweb Cup a Rieti. L'azzurro perde qualcosina in partenza per poi sfoderare la consueta progressione potente e pulita e un lanciato incredibile tagliando il traguardo con un tempo migliore di quello dello scorso anno (10''16) favorito anche dal vento +2.2. Alle 15.36 su Canale 20 e Sportmediaset.it la finale, dove Tortu sfiderà il canadese Brown (10''17 nella batteria B) proverà ad andare ancora sotto i 10 secondi e, chissà, magari migliorare pure il record italiano di 9''99.