Atletica, Duplantis nel mito: nuove record del mondo dell'asta

ATLETICA

Incredibile 6.23 dello svedese a Eugene nelle finali della Diamond League. Primato mondiale anche per l'etiope Tsegay sui 5000

© Getty Images Armand Duplantis continua a stupire. Lo svedese, vero e proprio dominatore dell'asta negli ultimi anni (già primatista mondiale per 6 volte), ha superato se stesso a Eugene dove, in occasione delle finali della Diamond League, ha stabilito il nuovo record del mondo salendo a quota 6.23 metri. Superlativa anche la prova dell'etiope Tsegay, che ha stabilito il nuovo primato mondiale sui 5000 metri in 14’00″21 davanti alla kenyana Beatrice Chebet in 14’05″92 (nuovo personale), terza l’etiope Ejhayehu Taye (14’21″52).

La 26enne Tsegay ha migliorato di quasi cinque secondi il record stabilito lo scorso giugno a Parigi dalla keniana Faith Kipyegon (14'05"20), guidata anche dalla 'wavelight' a bordo pista. Kipyegon, imbattuta in questa stagione sui 5mila e campionessa del mondo sulla distanza in Ungheria, non ha preso parte alla gara dopo aver vinto ieri i 1.500 metri.

Tornando a Duplantis, lo svedese è finalmente riuscito a stappare l'ultimo record dopo averci provato diverse volte in stagione. Duplantis, ormai assoluto dominatore dell'asta, a partire dal 2021 ha vinto tutti le competizioni alle quali ha partecipato: i Giochi di Tokyo, gli Europei e i Mondiali in sala e all’aperto.