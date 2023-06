Atletica, Diamond League Parigi: Jacobs settimo alla prima stagionale sui 100, vince Lyles  

ATLETICA - DIAMOND LEAGUE

Il campione olimpico chiude al settimo posto con il tempo di 10’’21, lo statunitense trionfa in 9’’97. Squalificata la 4x100 maschile

© Getty Images Nella quarta tappa della Diamond League di Parigi, Marcell Jacobs chiude penultimo sui 100. Il campione olimpico, alla prima stagionale su questa distanza, chiude con il tempo di 10’’21. A trionfare è lo statunitense Noah Lyles, con il tempo di 9’’97. In seconda posizione il keniano Omanyala, in 9’’98, terzo Tebogo in 10’’05. Jacobs, deluso comunque dal risultato, è riuscito a correre senza eccessivi fastidi fisici.

"La prima parte non mi è dispiaciuta, poi ho sentito le gambe di cemento, non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ma sto correndo ed è quello che volevamo - ha commentato Jacobs dopo la gara - Sicuramente è stata una gara del cavolo da buttare via, ma ho corso senza fastidi e avrò la possibilità di allenarmi. Questo mi rende felice".



Squalificata invece la 4x100 maschile. La formazione composta da Patta, Ricci, Desalu e Tortu chiude con il secondo tempo, di 38’’33, migliorando rispetto al risultato di Firenze. La staffetta azzurra viene prò squalificata per via di un cambio irregolare tra Ricci e Desalu. Da segnalare i record del mondo della keniota Faith Kipyegon con un clamoroso 14’05’’ nei 5000 metri femminili, e del norvegese Jakob Ingebrigsten, con il 7’54’’10 nel doppio miglio.