Red Bull Zero Scuse: la metro M5 si trasforma in un’esperienza di movimento urbano

Red Bull accende Milano con una domination senza precedenti nella stazione Garibaldi della metro M5, la metropolitana dello sport. In occasione del lancio della nuova Red Bull Zero – senza zuccheri e con la stessa carica di sempre – prende il via la campagna “Zero Scuse”, un invito diretto e visibile ai viaggiatori: aumentare i propri passi e adottare uno stile di vita più dinamico, ogni giorno.



UNA STAZIONE CHE INVITA A MUOVERSI

Per due settimane, ogni angolo della stazione sarà coinvolto in questa attivazione integrata: dalle pareti ai pavimenti, dalle banchine fino a uno dei treni in transito, tutto sarà brandizzato Red Bull con un linguaggio visivo potente e motivazionale.



Ma non si tratta solo di impatto visivo, nel corridoio di accesso prima dei tornelli, i passeggeri troveranno una grafica a pavimento interattiva con esercizi suggeriti: squat, jumping jack, calci all’indietro, alzate sulle punte, affondi, tocco delle punte e persino una proposta di stretching dinamico. Un vero e proprio “warm-up urbano” che accompagna il passaggio quotidiano con energia.



Sulle banchine, una serie di visual incoraggerà ulteriormente il movimento, proponendo mini-esercizi da fare in attesa del treno, come rotazioni delle spalle, esercizi per le gambe o semplici allungamenti. L’obiettivo: dimostrare che ogni momento è buono per muoversi.



Un intero treno della metro lilla sarà inoltre decorato con contenuti esperienziali e messaggi ispirazionali. Offrirà ai viaggiatori un’esperienza immersiva anche in movimento.