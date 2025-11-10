Atletica, dai fumetti alla pista: allenamento con quattro campioni di Athleticon

"Athleticon era nato durante la pandemia per spiegare ai bambini le regole del ritorno allo sport in sicurezza. Ora il fumetto diventa carne e ossa con questi eventi che servono a far conoscere i campioni ai più piccoli" ha spiegato la promotrice Sveva Gerevini. Mentre cura la crescita del progetto anche in chiave di educazione alimentare per l'infanzia, la specialista delle prove multiple si prepara per l'obiettivo clou del 2026: i Campionati Europei che si terranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto. "L'anno passato è stato condizionato da infortunio e intervento al tendine d'Achille della gamba destra, ma ai mondiali di Tokyo ho avuto ottime risposte e alla rassegna continentale potrò dire la mia".