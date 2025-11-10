Milano-Cortina 2026, Buonfiglio: "Con Stellantis per pagina innovazione e successo"

"Stellantis riceve il testimone che Fiat ha onorato in ogni edizione olimpica ospitata in Italia nel solco di un'energia naturale che diventa prezioso ponte tra passato, presente e futuro. Lo fa mettendo in campo brand iconici che hanno segnato l'epopea automobilistica". Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio nel corso della presentazione della partnership tra il Comitato Olimpico dei Giochi Invernali di Milano-Cortina e i brand italiani di Stellantis al Salone d'Onore del Coni. "Questa giornata è un'emozione che si riflette nell'eccellenza del nostro sport, nella classe di campioni e campionesse, capaci di scrivere pagine memorabili-. Siamo sicuri che Stellantis saprà guidarci con fierezza e fiducia per scrivere un'altra pagina di successo tutti insieme, sventolando il tricolore in un futuro di innovazione e vittoria", ha aggiunto Buonfiglio.