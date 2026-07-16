Antetokounmpo ispirato da Messi: "Uno dei migliori atleti di sempre"

Giannis Antetokounmpo è arrivato a Miami, per unirsi alla sua nuova squadra degli Heat dopo aver assistito ieri ad Atlanta alla vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra, affermando di aver tratto ispirazione da Leo Messi. L'argentino è passato dal Barcellona al Psg e poi ha rggiunto l'Inter Miami in Mls, dove secondo molti sarebbe scomparso scena d'élite e invece a 39 anni rischia di conquistare il suo secondo titolo mondiale consecutivo. "Messi potrebbe passare alla storia come uno dei migliori atleti di tutti i tempi - ha affermato il cestista greco -. Quando vedi una cosa del genere, ti senti ispirato, a prenderti cura del tuo corpo, a continuare a fare la cosa giusta per la tua squadra". Antetokounmpo ha detto di essere rimasto particolarmente colpito da un episodio della partita di ieri, quando Messi su una spinta è caduto a terra. "Tutti i suoi compagni sono corsi ad aiutarlo. Il rispetto che ha dai suoi compagni, quello se l'è guadagnato... spero di riuscire a fare qualcosa di simile nella mia carriera".