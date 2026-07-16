La scelta di LeBron: Miami, Cleveland o Golden State? “Non vedo l’ora, sarà divertente…”

Se LeBron James sa già dove giocherà la prossima stagione, non lo ha ancora rivelato. Il miglior marcatore nella storia dell'NBA, attualmente free agent, ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo settimane giovedì pomeriggio, pur astenendosi dal rivelare la squadra che sceglierà per il prossimo autunno, nonostante almeno una persona tra il pubblico in sala gli abbia urlato di "scegliere una squadra". "Sarà divertente ovunque andrò", ha detto James. Il quattro volte campione NBA stava registrando una puntata del suo podcast 'Mind the Game' insieme al co-conduttore ospite Tyrese Haliburton degli Indiana Pacers a New York, durante la giornata inaugurale del Fanatics Fest, un evento di quattro giorni con decine di atleti, celebrità e leggende dello sport. I biglietti giornalieri erano esauriti, hanno dichiarato gli organizzatori, ed è probabile che molti di quei presenti - almeno diverse centinaia, con i cellulari pronti a immortalare il momento - sperassero di conoscere la prossima decisione di James. Ma lui non ancora ha risposto. "Non è stata presa alcuna decisione", ha detto. James ha iniziato la sua carriera a Cleveland nel 2003, trascorrendo sette stagioni con i Cavaliers prima di trasferirsi a Miami per quattro stagioni, dove ha vinto i suoi primi due titoli. È poi tornato a Cleveland per altre quattro stagioni, lasciando la squadra nel 2018 per iniziare un'esperienza di otto stagioni con i Lakers. Si ritiene che Cleveland e Miami siano di nuovo nel mirino di James, mentre valuta questa decisione, così come diverse altre squadre tra cui Philadelphia, Minnesota e Golden State. "Non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserva il futuro, mentre concludo il mio percorso", ha dichiarato James.