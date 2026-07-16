La scelta di LeBron: Miami, Cleveland o Golden State? “Non vedo l’ora, sarà divertente…”

16 Lug 2026 - 23:34
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
4 - LeBron James (Basket) © Getty Images

4 - LeBron James (Basket) © Getty Images

Se LeBron James sa già dove giocherà la prossima stagione, non lo ha ancora rivelato. Il miglior marcatore nella storia dell'NBA, attualmente free agent, ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo settimane giovedì pomeriggio, pur astenendosi dal rivelare la squadra che sceglierà per il prossimo autunno, nonostante almeno una persona tra il pubblico in sala gli abbia urlato di "scegliere una squadra". "Sarà divertente ovunque andrò", ha detto James. Il quattro volte campione NBA stava registrando una puntata del suo podcast 'Mind the Game' insieme al co-conduttore ospite Tyrese Haliburton degli Indiana Pacers a New York, durante la giornata inaugurale del Fanatics Fest, un evento di quattro giorni con decine di atleti, celebrità e leggende dello sport. I biglietti giornalieri erano esauriti, hanno dichiarato gli organizzatori, ed è probabile che molti di quei presenti - almeno diverse centinaia, con i cellulari pronti a immortalare il momento - sperassero di conoscere la prossima decisione di James. Ma lui non ancora ha risposto. "Non è stata presa alcuna decisione", ha detto. James ha iniziato la sua carriera a Cleveland nel 2003, trascorrendo sette stagioni con i Cavaliers prima di trasferirsi a Miami per quattro stagioni, dove ha vinto i suoi primi due titoli. È poi tornato a Cleveland per altre quattro stagioni, lasciando la squadra nel 2018 per iniziare un'esperienza di otto stagioni con i Lakers. Si ritiene che Cleveland e Miami siano di nuovo nel mirino di James, mentre valuta questa decisione, così come diverse altre squadre tra cui Philadelphia, Minnesota e Golden State. "Non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserva il futuro, mentre concludo il mio percorso", ha dichiarato James.

A un ragazzino che ha chiesto informazioni sulla free agency e sullo sviluppo della sua prossima squadra, James ha detto: "Innanzitutto, è stata una domanda davvero difficile e alcuni dei giornalisti presenti dovrebbero imparare qualcosa da questo ragazzino". Il giovane ha ricevuto forse la risposta migliore dell'evento, con James che ha lasciato intendere che la stagione 2026-27 potrebbe non essere necessariamente l'ultima da giocatore. "È una decisione importante non solo per me, ma anche per la mia famiglia", ha detto James. "Riguarda l'ultima parte della mia carriera e dove voglio trascorrere gli ultimi anni, o l'ultimo anno, o gli ultimi due anni della mia carriera Nba... Cercherò di integrarmi in qualsiasi squadra andrò, ma anche di fornire loro tutti gli strumenti e tutte le conoscenze che ho acquisito negli ultimi 23 anni. Conosco il gioco. Conosco i meccanismi del basket in ogni suo aspetto", ha dichiarato l'ex stella dei Lakers. L'apparizione di giovedì era stata pianificata da mesi; è stata annunciata pubblicamente a maggio. James ha scherzosamente rimproverato Haliburton per avergli chiesto del suo futuro: "Non ne abbiamo già parlato nel retro?", ha chiesto James, e Haliburton ha risposto che "lascerò perdere".

Ultimi video

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

01:02

Falcons-Saints, il Ringraziamento della NFL su Canale 20

00:38
actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

00:18

Shaq fa il dj in Belgio: show tra il pubblico

01:12
Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

Verso Sinner-Djokovic: "La differenza è in questo numero: 300' in campo"

01:39
DICH CERVELLI (BASEBALL) DICH

Cervelli: "Il sangue italiano è un orgoglio"

00:26
hypersail

Ferrari Hypersail vuole ridefinire la navigazione oceanica in modo green

50:59
Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

Titolo italiano pesi medi, Faraoni-Rossetti: match integrale

53:39
Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

Titolo Ebu Silver pesi gallo, Forte-Picardi: match integrale

01:32
Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

Picardi: "Felice di aver affrontato un campione"

01:10
Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

Forte: "Siamo riusciti a tenere la cinta"

02:03
Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

Picardi lotta come un leone, ma il colpo improvviso di Forte lo mette k.o.

01:17
"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

"Se fate a mazzate, vengo a salvarti": il messaggio da brividi del maestro Foglia a Picardi

01:00
Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

Rossetti: "Tanti sacrifici e impegno per essere qui"

00:37
"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

"Tira fuori le p***e, devi solo attaccare": Faraoni, la carica del fratello Mattia dall'angolo

31:49
Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

Titolo italiano pesi massimi, Carlesimo-Morejon: match integrale

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Conor McGregor contro Max Hollway

Conor McGregor, ritorno horror: si fa male dopo 69" | Piange anche Drake

MCH SINNER FESTA VAGNOZZI E CAHILL MCH

Festa con agguato per Sinner. Lo scherzo di Vagnozzi e Cahill

DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

actuffi

Un tuffo da 20 metri per omaggiare il "Salto della Fede" di Assassin's Creed

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:59
“Sinner uno di noi”: il n.1 ‘irriconoscibile’ al banco dei formaggi diventa virale sui social
4 - LeBron James (Basket)
23:34
La scelta di LeBron: Miami, Cleveland o Golden State? “Non vedo l’ora, sarà divertente…”
21:59
Tennis: Atp Umago, Arnaldi eliminato nei quarti da Dzumur
21:05
Tour de France: frattura alla clavicola, Gaviria costretto al ritiro
19:34
Atp Finals, Torino ospiterà il torneo anche nel 2027. Binaghi: "Giusto riconoscimento"