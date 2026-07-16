“Sinner uno di noi”: il n.1 ‘irriconoscibile’ al banco dei formaggi diventa virale sui social

16 Lug 2026 - 23:59
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Non bastano un paio di occhiali e un cappello se sei il numero uno del mondo e lo sportivo più famoso d'Italia... Come riporta “La Nuova Sardegna”, questa mattina Jannik Sinner si è presentato 'in incognito' in un supermercato di Palau. Ha fatto la spesa come un qualsiasi turista, poi una ragazza davanti al banco dei formaggi lo ha riconosciuto e fotografato e in men che non si dica, la foto è diventata virale sui social scatenando i commenti di molti utenti: "Come uno di noi", "Vai tranquillo, i formaggi sardi sono tutti buoni", "L’ispettore Clouseau in incognito"...

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