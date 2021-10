Atletica, accoltellata a morte la mezzofondista keniota Agnes Tirop

LA VICENDA

Aveva 25 anni: due volte bronzo mondiale, era arrivata quarta nei 5 mila metri ai Giochi di Tokyo

Il mondo dell'atletica è sconvolto dall'omicidio di Agnes Jebet Tirop, mezzofondista del Kenya due volte vincitrice della medaglia di bronzo iridata. La 25enne è stata trovata morta dalla polizia keniota nella sua abitazione a Iten, nell'ovest del paese, con diverse ferite da arma da taglio all'addome. I sospetti si starebbero concentrando sul marito che, stando alle poche notizie finora filtrate, nelle ore precedenti l'omicidio era stato sentito litigare pesantemente con la donna da alcuni vicini.

Tirop si era classificata due volte al terzo posto nei 10.000 metri piani ai mondiali, la prima volta a Londra nel 2017 e la seconda a Doha nel 2019. Agli ultimi Giochi olimpici aveva invece chiuso ai piedi del podio nei 5.000 metri.

"L`Atletica del Kenya è sconvolta nell'apprendere della prematura scomparsa della medaglia di bronzo mondiale nei 10.000 metri Agnes Tirop - ha dichiarato la federazione di atletica leggera del paese in una nota ufficiale -. Stiamo ancora lavorando per scoprire ulteriori dettagli sulla sua scomparsa. Il Kenya ha perso un gioiello che è stato uno dei giganti dell'atletica in più rapida ascesa sulla scena internazionale, grazie alle sue prestazioni in pista".