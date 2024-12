Aouani riparte dal Campaccio dopo la beffa di Valencia

"In realtà da entrambi. Avevamo impostato la gara su ritmi molto forti, che mai avevo tenuto in una maratona e ai 35 km sono passato con una media poco sotto le 2h58 al km, ma poi ho iniziato ad accusare un po' troppo la fatica perdendo di brillantezza anche per l'insorgere dei crampi. Non posso però negare che, quando dopo il 40esimo km sono stato ripreso da Chiappinelli che aveva impostato una gara più prudente, ho visto subito come avesse più energie di me e mi sono un po' demoralizzato, in quanto ho capito che mi avrebbe staccato e non sarei riuscito nell'intento di riappropriarmi del record. Sono certo che se lui non mi avesse superato, avrei corso gli ultimi 2 km con più tranquillità, pur se dolorante, e avrei potuto fare un crono leggermente migliore ancora, certamente sotto le 2h06".