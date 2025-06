Alpinismo di vita: incontro... al vertice per Messner, Moro e Kammerlander

Si potrebbero sommare gli Ottomila da loro saliti, oppure le (decine di) migliaia di metri di dislivello coperti piccozza in mano e ramponi ai piedi. Basterebbe magari sommare il numero dello loro spedizioni sulle montagne più alte della Terra o nelle... terre più remote del nostro pianeta per rendere l'idea della loro grandezza. E invece... invece niente di così estremo o complicato! Per vedere e ascoltare Reinhold Messner, Hans Kammerlander e Simone Moro - tre leggende dell’alpinismo internazionale sullo stesso palco per la prima volta - è sufficiente registrarsi per "Alpinismo di vita", la serata-evento di mercoledì 9 luglio al DF Store Bevera di Sirtori, nella Brianza lecchese.