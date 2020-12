Wrc: Ogier vince a Monza ed è campione per la settima volta

wrc

SIMONE REDAELLI

Campione del mondo per la settima volta: Sebastien Ogier si è laureato iridato vincendo l'Aci Rally Monza, ultima inedita prova del Mondiale Wrc. Per il francese della Toyota una grande rimonta sul compagno di squadra Evans che si presentava in Autodromo con 14 punti di vantaggio e ha abbandonato i sogni di trionfo nel corso della SS11 andando a sbattere tradito dalla neve sulla Gerosa.

Settebello mondiale per Ogier, il primo con titolo con Toyota. Dopo che lo scorso anno aveva abdicato al volante della Citroen, Seb si è ripreso lo scettro grazie alla sua esperienza. Esperienza che è mancata a Elfyn Evans che ha buttato al vento l'occasione della vita finendo fuori strada quando ormai sembrava amministrare il vantaggio in classifica. Sorride anche Hyundai che, nonostante il ritiro di Neuville, ha piazzato due i20 sul podio, quelle di Tanak (campione uscente) e Sordo, conquistando il titolo costruttori.

Grande successo per la prima edizione dell'Aci Rally Monza con tutti molto soddisfatti: un evento organizzato in poche settimane che è piaciuto a piloti e Fia. Spettacolari le prove in pista e sulle strade bianche (o meglio fangose) ed emozionanti quelle nella bergamasca. Ora si pensa già al 2021 con l'Autodromo che è stata inserita nel calendario del Mondiale come location di riserva.