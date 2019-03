Valsecchi GP Experience: vivi un giorno da pilota

19/03/2019 di SIMONE REDAELLI

Adrenalina allo stato puro: per un giorno siamo diventati piloti grazie alla Valsecchi GP Experience, il nuovo progetto dell'ex pilota Formula 1. Sul circuito Tazio Nuvolari di Cervesina abbiamo provato, in anteprima, il format che ti fa scendere in pista al volante di una Bmw M2 Competition. Per gli amanti delle quattro ruote un'emozione unica e sicuramente da provare.



Il tutto inizia, come in un vero weekend di gara, con il briefing per i piloti. Una riunione tecnica dove gli istruttori della Bmw Driving Experience spiegano le caratteristiche del circuito e le varie regole da rispettare. Dalla teoria alla pratica, ma per andare veloce in macchina non conta solo avere il piede pesante. Anche la preparazione fisica e l'attivazione mentale fanno la loro parte: Davide lo sa bene e quindi dopo il briefing ecco trenta minuti con i preparatori atletici di Charles Leclerc e Fernando Alonso per curare tutti i dettagli, come i piloti veri.