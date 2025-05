Tragico incidente nella Superbike britannica: 11 piloti coinvolti, morti Owen Jenner e Shane Richardson

Tragedia nel mondo dei motori. L'inglese Owen Jenner (21 anni) e il neozelandese Shane Richardson (29 anni) sono morti in un incidente che ha coinvolto 11 piloti, in una brutta caduta alla prima curva durante il campionato britannico di Superbike, al via Feature Race della classe Supersport, sul circuito di Oulton Park. Il gruppo era arrivato compatto in curva 1, quando si sono verificate delle cadute a catena che hanno causato degli investimenti e l’interruzione immediata prima della cancellazione della corsa e il soccorso in pista degli sfortunati piloti. Tutti gli altri eventi in programma sono stati poi cancellati.