Superbike, Bulega trionfa in gara-1 a Cremona e torna ad allungare su Ratzgatlioglu in vetta

In zona punti hanno chiuso anche Danilo Petrucci con la Panigale del team Barni (7°) e Axel Bassani con la Bimota (9°). Delusione invece per Andrea Locatelli dopo il trionfo in gara-2 ad Assen: il pilota lombardo è scivolato con la sua Yamaha nelle prime fasi di gara e ha chiuso 18°, subito davanti al compagno di team Jonathan Rea, alla prima gara dopo una lunga assenza per infortunio.