Superbike: sorpresa van der Mark a Magny-Cours

SUPERBIKE

Gara-1 del Round in Francia va all'olandese, che domina su Bautista. Caduta per Bulega, che non accorcia in classifica su Razgatlioglu

© X Si apre con un colpo di scena il Round in Francia di Superbike. A Magny-Cours, a vincere gara-1 è Michael van der Mark, che si aggiudica davanti a Bautista e Petrucci una corsa condizionata dalla pioggia e caratterizzata da tante cadute: tra queste, anche quella di Nicolò Bulega, che, in classifica generale, non riesce dunque ad avvicinarsi al leader Toprak Razgatlioglu, out per un brutto incidente nella giornata di venerdì.

È una gara-1 ricca di colpi di scena a Magny-Cours: in un weekend sin dalla Superpole privo del leader del Mondiale Toprak Razgatlioglu, a vincere è Michael van der Mark, in sella alla Bmw. L'olandese anticipa Bautista che, a -142 in classifica dal turco prima di scendere in pista, è l'unico a recuperare qualche punto. Questo perché la gara offre tante cadute e una, purtroppo, coinvolge anche il principale inseguitore di Razgatlioglu: Nicolò Bulega, infatti, cade già nel primo giro insieme a Jonathan Rea, restando a -92 dalla vetta. Ma non sarà l'unico scossone, perché poi arriva la pioggia che costringe al cambio gomme. Poco dopo, inoltre, Locatelli, Gerloff e Lowes, momentaneo leader a metà gara, perdono il controllo. Ne approfitta proprio van der Mark, il più lucido in una giornata folle: lolandese taglia il traguardo indisturbato, seguito da Bautista a oltre 9 secondi e da Petrucci, con Iannone quinto alle spalle di Redding. Graduatoria dunque invariata: Razgatlioglu, out dal Round francese dopo il brutto incidente di venerdì, vede ovviamente interrompersi la striscia record di vittorie consecutive (13) ma resta a +92 su Bulega, con Bautista che sale a 243, a -122 dal primo posto della classifica piloti. Domenica in programma Superpole Race e gara-2.