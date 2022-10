Superbike, round Portogallo: Bautista conquista gara-2 a Portimão

SUPERBIKE portogallo

Lo spagnolo si aggiudica la seconda gara e allunga in classifica. Razgatlioglu, dopo gara-1, vince la Superpole Race. Buona prova di Rinaldi

© Getty Images Alvaro Bautista si prende gara-2 a Portimão. Il pilota Ducati si è imposto nella corsa del pomeriggio di domenica valida per l’ultimo round in Europa del Mondiale 2022 di Superbike. Il leader del campionato centra il dodicesimo successo stagionale. Toprak Razgatlioglu, dopo la vittoria di ieri e nella Superpole Race, si deve accontentare del secondo posto. Terzo Jonathan Rea. Ottima gara di Micheal Rinaldi che chiude in quarta posizione.

Si chiude il weekend di Superbike in Portogallo: Alvaro Bautista conquista la seconda corsa del round lusitano. Lo spagnolo, dopo il secondo posto in gara-1 di sabato, blinda il successo e allunga ulteriormente in classifica: +56 sul diretto rivale turco.

Una grande gara da parte del leader del Mondiale, che ha portato la sua Ducati davanti a tutti, gestendo al meglio la gara e spingendo nei cinque giri conclusivi. Al secondo posto un ottimo Razgatlioglu che lotta fino all’ultimo giro e chiude a 2.256. Si può sorridere in casa Italia: alle spalle di Jonathan Rea, 3° a 2.502, hanno concluso Michael Rinaldi 4° (Ducati) a 3.075 e Andrea Locatelli (Yamaha) in sesta posizione a 6.875.

Nella gara del mattino, invece, Toprak Razgatlioglu si è portato a casa la Superpole Race. Il campione del mondo 2021 ha conquistato il nono successo stagionale. Nella prima delle due prove i tre big si sono sfidati in dieci giri incredibili: il turco ha festeggiato il successo davanti a Bautista per soli 123 millesimi. Terzo il nord-irlandese Rea che ha fatto segnare il record della pista.