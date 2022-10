Superbike, GP Portogallo: Razgatlıoğlu domina gara-1, Bautista è secondo

sbk portogallo

Il turco supera Rea in avvio di gara e scappa, mostrando un grande ritmo. Il leader del Mondiale si difende, battendo il britannico e chiudendo alle spalle di Toprak. 4° Bassani

La prima gara SBK a Portimão premia Toprak Razgatlıoğlu, che domina sul circuito portoghese ed accorcia leggermente su Alvaro Bautista: lo spagnolo si difende e chiude secondo, mantenendo 54 punti sul rivale. La gara, che vedeva Rea scattare dalla pole, viene rinviata di oltre un'ora per un incidente avvenuto nella SSP300, con Steeman che ha riportato un politrauma e un infortunio alla testa: la mancata presenza dell'elisoccorso costringe gli organizzatori a ritardare il programma ed accorciare gara-1 a 14 giri. Allo start, Rea è reattivo e tenta la fuga, inseguito da Razgatlıoğlu e Bassani. Il turco si avvicina al britannico, e lo attacca al 5° giro: una staccata profonda che vale il sorpasso ed è l'anticamera di una fuga che porterà Toprak a involarsi in solitaria. Alle sue spalle, invece, Rea viene raggiunto dal rimontante Bautista (era 5° dopo il primo giro), che lo supera nel finale dopo due tentativi falliti. L'inseguimento dello spagnolo non lo riporta sul rivale: Toprak Razgatlıoğlu, con un grande ritmo, vince gara-1 a Portimão, precedendo Bautista e Rea. Quarta posizione per Bassani, che precede Lowes: nella top-10 anche Locatelli (6°) e Rinaldi (7°), davanti a Vierge, Baz e Gerloff. Razgatlıoğlu accorcia nel Mondiale: guida Bautista con 414 punti, il turco lo insegue a 54 lunghezze con 360 punti e precede Rea (343). La sfida riprenderà domani, con Superpole Race e gara-2.