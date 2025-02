Superbike, Round Australia: il primo successo è di Bulega

Bulega avvisa tutti: quest'anno ci sarà da fare i conti con lui e la Ducati in Superbike. Il primo segnale arriva da Phillip Island, dove l'emiliano si prende la Superpole e, successivamente, gara-1 del Round australiano, conquistando subito la vetta della classifica. E a spaventare gli altri dev'essere soprattutto il modo in cui l'italiano vince il primo appuntamento stagionale: basti pensare che il campione del Mondo in carica, Toprak Razgatlioglu su Bmw, arriva con quasi 5 secondi di distacco (+4"811), con il turco che batte per poco meno di tre decimi l'altro ducatista, lo spagnolo Alvaro Bautista.