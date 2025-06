Mondiale per Club: debutta il Bayern, derby europeo per il Psg su Italia 1

La serata proseguirà con Psg-Atletico Madrid, primo derby europeo del torneo, che si giocherà al Rose Bowl di Pasadena e verrà trasmesso in diretta su Italia 1. Luis Enrique e i suoi sono reduci dalla storica vittoria in Champions League e dal roboante 5-0 sull'Inter, e vogliono aggiungere un altro trofeo al Triplete. Questo Psg giovane e arrembante pensa eccome al poker, ma dovrà innanzitutto dominare il suo girone: c'è subito la sfida ai colchoneros, nel gruppo completato da Botafogo e Seattle Sounders. Simeone vuole il riscatto dopo un'annata senza trofei e vede nel Mondiale per Club un'occasione storica, dunque ha caricato i suoi al massimo. Nessun rinforzo per l'Atletico prima del torneo, così come per il Psg. Le squadre saranno dunque le stesse che hanno chiuso la stagione e l'inerzia del match sembra a favore dei francesi, anche se il fattore "post-vittoria" non va sottovalutato. Luis Enrique schiererà il suo undici tipo, con Donnarumma tra i pali e la difesa a quattro con Hakimi e un Nuno Mendes in formissima come esterni: Marquinhos-Pacho i centrali. A centrocampo Joao Neves con Vitinha e Fabian Ruiz, davanti il trio delle meraviglie: Desire Doué, Ousmane Dembelé (candidato al Pallone d'Oro) e Khvicha Kvaratskhelia. Partirà dalla panchina Barcola, mentre Simeone non dovrebbe schierare Sorloth. Il suo Atletico Madrid ha riabbracciato il 4-4-2 e le sue certezze a livello difensivo, con Llorente-Galan esterni e Le Normand-Gimenez centrali davanti a Oblak. Lo sloveno, maestro di clean sheet nella Liga, sarà un fattore al pari di Donnarumma. Sulle corsie del centrocampo ecco Simeone jr e Samuel Lino, in mezzo De Paul con Barrios e davanti il duo formato da Griezmann e Julian Alvarez. Grandi motivazioni per quest'ultimo e per i colchoneros, che sognano lo scherzetto ai campioni d'Europa. Il Psg, invece, vuole confermarsi tra le favorite del torneo con Real e Man City.